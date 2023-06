Eerste interview Benzema na overstap: ’Wil graag in een moslimland wonen’

„Het wordt een nieuwe uitdaging, een nieuw leven en ik kan niet wachten om te beginnen met trainen”, vertelt Benzema. Hij werd voorgesteld voor 62.000 fans van Al-Ittihad.

De routinier gaat naar verluidt tweehonderd miljoen euro per jaar opstrijken. „Al-Ittihad is een topclub in Saoedi-Arabië, met veel passie van de fans en veel trofeeën. Waarom Saoedi-Arabië? Ik ben moslim, het is een moslimland en ik wil er wonen.”

Na veertien jaar bij Real Madrid, waar hij vijf keer de Champions League won, koos hij er dus voor om zijn carrière af te sluiten in Saoedi-Arabië. „Het is anders dan Europa, maar ik ben al in Saoedi-Arabië geweest en ik voel me er goed. Het is vooral een prachtig moslimland en daar wilde ik altijd zijn. Het is belangrijk om in een moslimland te wonen waar ik al voel dat mensen van me houden. Dat zal me een nieuw leven geven. Ik wil vloeiend Arabisch spreken, dat is belangrijk voor me. Er zijn nog veel meer dingen. Ik heb het geluk dat ik in Saoedi-Arabië ben, Mekka is dichtbij. Ik ben gelovig, dus dat is belangrijk voor me. Daar hoor ik thuis, daar voel ik me het best. Toen ik met mijn familie sprak, waren ze allemaal heel blij, ze gaan allemaal komen. Ik weet dat we in Saoedi-Arabië thuishoren.”

Bekijk hier de introductie van Benzema aan het publiek.

„Ik was er trots op om in Madrid te spelen en zo te eindigen. Ik hoop mijn voetbal naar mijn nieuwe club te brengen en er alles aan te doen om titels te winnen. Ik hou van titels winnen. Het is een nieuw verhaal en ik wil deze club nog hoger brengen, ook al is dat een enorme uitdaging. Het is een club die het verdient: het stadion is uitzonderlijk en de fans hebben die passie waardoor de spelers beter willen worden.”

In Saoedi-Arabië wordt Benzema herenigd met zijn voormalige teamgenoot bij Real Madrid, Cristiano Ronaldo, die sinds begin dit jaar voor Al-Nassr speelt. „Ronaldo is een vriend, het is goed om hem er terug bij te hebben. Het laat ook zien dat Saoedi-Arabië steeds belangrijker wordt op het wereldtoneel. Ik ben hier om het land op te bouwen en grootse dingen te doen.”

Bron: Het Nieuwsblad