Emoties bij Michael van Gerwen: ’Ik kom van heel ver’

Michael van Gerwen heeft de Players Championship Finals inmiddels zes keer gewonnen. Ⓒ PDC

Met tranen van geluk in zijn ogen nam Michael van Gerwen zondagavond de beker bij de Players Championship Finals in ontvangst. De ontlading was rond middernacht groot in een lege Ricoh Arena. Dat leverde een enigszins surrealistisch beeld op. „Ik kom van heel ver en heb hier harder dan ooit voor moeten werken”, aldus een geëmotioneerde Van Gerwen via een rechtstreekse Zoom-verbinding vanuit Coventry.