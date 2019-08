Jumbo-Visma jaagt op triomf in Vuelta

Mike Teunissen

AMSTERDAM - Het is geen hoofddoel, maar Jumbo-Visma kan zich vandaag wel weer op een bijzondere manier in de spotlights rijden. Na de eerste roze trui van Primoz Roglic in de Giro d’Italia, het eerste geel van Mike Teunissen in de Tour de France is de kans groot dat de Nederlandse ploeg ook het eerste rood in de Vuelta a España pakt. Vandaag in de ploegentijdrit in Salinas de Torrevieja aan de Costa Blanca zijn Steven Kruijswijk en co dé topfavorieten.