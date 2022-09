UFC-programma op de schop: zelfs zwaargewicht niet op gewicht

Chimaev had met Nate Diaz afgesproken om een wedstrijd te vechten, waarbij beiden niet meer mochten wegen dan 77,1 kilogram. De Zweed met Russische roots liet de teller van de weegschaal echter stoppen op 81, bijna vier kilo teveel. Overigens haalde ook Diaz het streefgewicht net niet met 77,5 kilo, maar dat was binnen de marge aangezien het geen titelgevecht betreft.

De organisatie heeft razendsnel gehandeld, want inmiddels heeft UFC-voorzitter Dana White het nieuwe programma aangekondigd. „Het is geen toeval dat we jongens rondom hetzelfde gewicht op één event zetten voor het geval er iets misgaat.” Op het nieuwe affiche staat Diaz tegenover Tony Ferguson. Chimaev moet zien af te rekenen met Kevin Holland. Daarnaast staat Li Jingliang, die het eigenlijk op zou nemen tegen Ferguson, nu in de ring met Daniel Rodriguez.

De partij tussen Chimaev en Holland is nog eens extra beladen doordat ze het eerder deze week al met elkaar aan de stok kregen. De geplande persconferentie werd zelfs afgelast vanwege het tumult backstage bijna tot schaamte van White. „Het spijt me, dit is nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de UFC.”

Dat hij door de extra’s kilo’s van Chimaev de twee kemphanen hun strijd nu in de ring kan laten uitvechten voor het oog van alle fans, vindt White stiekem niet zo erg. „En ook Diaz tegen Ferguson is een gevecht waar de fans al lang op wachten en nu gebeurt het nog net voordat Diaz de UFC verlaat. Het had niet beter kunnen uitpakken.”

Zwaargewicht

Lager op het affiche van UFC-279 zijn er ook twee vechters te zwaar bevonden bij de weging, waaronder Chris Barnett. Hij is pas het tweede zwaargewicht ooit dat te zwaar is volgens de reglementen. Met iets meer dan 121 kilo zat hij anderhalve pond boven het maximum. Hij kan zaterdag wel in actie komen, maar zal een deel van zijn gage af moeten staan aan zijn tegenstander Jake Collier.

Datzelfde geldt voor Hakeem Dawodu. Het niet meer zo lichtgewicht gaat de strijd aan met Julian Erosa.