Autosportfederatie FIA belegt speciale vergadering met oog op Oekraïne

Een woordvoerder van de FIA meldt dat de crisis in Oekraïne reden is voor het bijzondere overleg. De World Motor Sport Council is het hoogste orgaan binnen de FIA, met onder anderen president Mohammed Ben Sulaymen en alle vicepresidenten.

De internationale sportkoepel IOC riep de aangesloten bonden, waaronder de FIA, maandag op om waar mogelijk sporters uit Rusland en Wit-Rusland te weren. De Russische coureur Nikita Mazepin rijdt onder een neutrale vlag voor Haas, maar teambaas Günther Steiner kon afgelopen week niet garanderen dat hij zijn stoeltje kan behouden. Mazepins vader Dmitry heeft nauwe banden met het Kremlin en is met zijn bedrijf de grote sponsor van Haas. De van oorsprong Amerikaanse renstal besloot op de derde testdag in Barcelona al die sponsoruitingen te verwijderen.

Afgelopen week werd ook al besloten om de Russische Grand Prix in Sotsji, gepland voor 25 september, niet door te laten gaan.

