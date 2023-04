Bel Hassani en Bakkali uit selectie RKC gezet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van der Sloot wint Champions League met Spaanse waterpoloclub

21:41 uur Waterpoloster Sabrina van der Sloot heeft met haar Spaanse club CN Sabadell de Champions League gewonnen. Sabadell was in de finale, gespeeld in het eigen bad, met 9-8 te sterk voor de landgenoten van CN Mataró. Het was de eerste keer in de historie van het toernooi dat twee Spaanse teams het tegen elkaar opnamen in de eindstrijd.

Voor Sabadell was het de zesde keer in twaalf jaar tijd dat de titel werd veroverd in de Champions League.

„Voor mij is dit de eerste Champions League-trofee die ik weet te winnen. Ik ben 32 en ik was buitengewoon blij toen de wedstrijd eindigde. Maar toen Vivian Sevenich naar me toe kwam en zei dat ik het verdiende werd ik emotioneel. Zij kent me en weet dat ik elke dag mijn best doe om deze trofee eindelijk in de wacht te slepen. Dit betekent veel voor me”, zei Van der Sloot.

Sevenich en Simone van de Kraats spelen voor Mataró.

Iliass Bel Hassani en Zakaria Bakkali uit selectie RKC gezet

20:50 uur Iliass Bel Hassani en Zakaria Bakkali maken bij de wedstrijd tegen Vitesse zaterdagavond geen deel uit van de selectie van RKC Waalwijk. Trainer Joseph Oosting had een streep door dat tweetal gehaald.

„Ik verwacht dat het team voorop staat. Dat staat boven alles. Ze hebben niet in de pas gelopen”, verklaarde Oosting. Verder wilde hij er niet op ingaan. Ook werd niet duidelijk hoe lang de strafmaatregel duurt.

De absentie van Bel Hassani maakte de weg vrij voor Florian Jozefzoon. De selectie van RKC telt zeven aanvallers, die moeten knokken voor twee of drie posities. Meestal is het de kracht van de ploeg dat er overgeschakeld kan worden op een ander systeem als het niet lukt. Dan brengt Oosting juist andere types aanvallers in het veld. Die rijkdom lijkt nu tegen de ploeg te werken.

Binder wint sprintrace MotoGP na inhaalrace

20:39 uur Motorcoureur Brad Binder heeft ondanks een start vanaf de vijftiende plaats de tweede sprintrace in de MotoGP gewonnen. De Zuid-Afrikaan was op de KTM de snelste op het circuit van Termas de Río Hondo in Argentinië. De Italianen Marco Bezzecchi en Luca Marina werden respectievelijk tweede en derde.

Binder startte in de achterhoede, maar kwam door een goede start al snel naar voren. Alex Márquez, die voor het eerst poleposition had veroverd voor de sprintrace en voor de Grote Prijs van Argentinië van zondag, zakte tijdens de race terug.

Wereldkampioen Francesco Bagnaia bleef steken op de zesde plaats. De Italiaanse Ducati-coureur won afgelopen week bij de seizoensopening in Portugal zowel de sprintrace als de GP.

Veijer moet genoegen nemen met 17e plaats in kwalificatie Moto3

18:45 uur Motorcoureur Collin Veijer heeft zich als zeventiende gekwalificeerd voor de Grote Prijs van Argentinië in de Moto3. De 18-jarige Staphorster keerde al vroeg in de kwalificatie met zijn Husqvarna-motor terug in de pits en kon maar een paar ronden rijden. Daarin wist hij nog één coureur achter zich te houden.

De Japanse teamgenoot van Veijer, Ayumu Sasaki, pakte net als een week eerder poleposition in Termas de Río Hondo. Sasaki was 0,6 seconde sneller dan nummer 2, Deniz Öncü uit Turkije. De Braziliaan Diogo Moreira was derde.

Veijer rijdt zijn eerste seizoen op het WK wegrace bij het GP-team Liqui Moly Husqvarna Intact. Hij had zich een week eerder als veertiende gekwalificeerd voor zijn debuutrace in de Moto3, in Portugal. In de race finishte hij als twaalfde en verdiende zo 4 punten voor het wereldkampioenschap.

Judoka De Wit grijpt naast bronzen plak op Grand Slam in Antalya

18.12 uur: Frank de Wit is er op de Grand Slam van Antalya niet in geslaagd een bronzen medaille te veroveren in de klasse tot 81 kilogram. De nummer 13 van de wereld moest in de strijd om brons zijn meerdere erkennen in de Fransman Alpha Oumar Djalo, de mondiale nummer 9.

De 27-jarige De Wit had in de kwartfinales verloren van de voor Azerbeidzjan uitkomende Saeid Mollaei, die derde staat op de wereldranglijst. Via de herkansingen mocht de Nederlander toch nog strijden om eremetaal in de Turkse stad. Daarin werd De Wit door Djalo na zo’n twee minuten op zijn rug geworpen: ippon.

Bij de vrouwen wisten Kim Polling en Hilde Jager zich niet te mengen in de strijd om de prijzen. Polling verloor in de derde ronde van de Française Margaux Pinot, Jager kwam in de openingsronde niet voorbij de Braziliaanse Ellen Froner. Voor Polling (32) was het pas haar tweede toernooi van het jaar. In februari pakte ze brons op de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Dat betekende haar eerste prijs sinds haar bevalling.

Visser wint tweede EK-kwalificatiewedstrijd

17.15 uur: Turnster Naomi Visser heeft in Rotterdam de tweede kwalificatiewedstrijd voor de EK gewonnen. De 21-jarige Visser kwam na een foutloze meerkamp tot 54,267 punten. Daarmee voldeed ze ook aan de gestelde EK-richtscore van 53,00 punten.

Visser bleef Tisha Volleman, die vorige week de eerste kwalificatiewedstrijd won, voor. Volleman kwam tot 52,367 punten. Sanna Veerman eindigde net als vorige week op plek 3 (51,533), Eythora Thorsdottir werd vierde met 50,900. Visser voldeed in Rotterdam naast de richtscore op de meerkamp ook aan de gestelde scores op de toestellen balk en vloer. Visser turnde daar naar respectievelijk 13,600 en 13,633 punten.

Sanne Wevers turnde bij haar tweede wedstrijd sinds de Olympische Spelen van 2021 in Tokio alleen op balk. De olympisch balkkampioene van Rio 2016 zette op dat toestel 13,567 punten neer, net iets minder dan Visser. Wevers voldeed net als vorige week aan de richtscore van 13,500.

Elze Geurts ontbrak bij zowel de eerste als de tweede kwalificatiewedstrijd. Geurts kampt nog met de gevolgen van een corona-infectie die ze vlak na de internationale wedstrijd DTB-Pokal in het Duitse Stuttgart opliep.

Bondscoach Jeroen Jacobs maakt komende week de vijfkoppige EK-selectie bekend. Jacobs neemt in ieder geval drie meerkampers mee naar de Turkse stad Antalya. De andere twee plekken worden ingevuld op basis van aanwijsplekken. De EK vinden van 11 tot en met 16 april plaats. Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste dertien landen om zo als team plaatsing voor de WK van 2023 af te dwingen.

Hendrix loopt armbreuk op bij Fortuna Düsseldorf

17.13 uur: Jorrit Hendrix kan dit seizoen mogelijk niet meer in actie komen voor het Duitse Fortuna Düsseldorf. De 28-jarige middenvelder, voormalig speler van PSV en Feyenoord, heeft zaterdag tijdens de training een complexe breuk aan zijn rechteronderarm opgelopen.

Volgens de club zal Hendrix „lange tijd ontbreken.” Fortuna Düsseldorf speelt dit seizoen nog acht wedstrijden, waarvan de laatste op 28 mei. De club uit het westen van Duitsland staat vijfde in de Tweede Bundesliga en maakt nog kans op promotie naar het hoogste niveau.

Hendrix tekende afgelopen zomer een contract voor één seizoen in Düsseldorf. Hij kwam transfervrij over van de Russische club Spartak Moskou. Vorig seizoen speelde Hendrix op huurbasis voor Feyenoord en daarvoor kwam hij jaren uit voor PSV.

Waterpoloërs tegen Litouwen, Polen en Portugal in EK-kwalificatie

15.43 uur: De Nederlandse waterpolomannen nemen het in het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap op tegen Litouwen, Polen en Portugal. Het evenement wordt in de zomer, van 23 tot en met 25 juni, in Nederland gespeeld. De KNZB is in gesprek met een aantal zwembaden, maar een locatie is nog niet bekend.

„De loting had zwaarder gekund”, aldus bondscoach Harry van der Meer. „Onlangs hebben we nog een week getraind met Litouwen, dus die kennen we nu redelijk goed. Ik vind het lastig inschatten hoe sterk Polen en Portugal zijn, maar normaal gesproken moeten we gewoon drie keer kunnen winnen.”

De vier groepswinnaars en de drie beste nummers 2 plaatsen zich voor het EK, dat begin volgend jaar in Israël wordt gehouden. Tijdens het afgelopen EK, in het Kroatische Split, eindigde Oranje als elfde.

Haaland niet fit genoeg voor topper tegen Liverpool

13.04 uur: Erling Haaland ontbreekt bij Manchester City in de topper tegen Liverpool. De Noorse spits is nog altijd niet volledig hersteld van de liesblessure die hem ook in de afgelopen interlandperiode al aan de kant hield.

„Hij is niet fit en voelt zich niet goed genoeg. Het is geen ernstige blessure, maar de wedstrijd tegen Liverpool komt te vroeg”, zei coach Pep Guardiola voor aanvang van het duel, dat om 13.30 uur begint.

Haaland is de sterspeler van Manchester City. Hij was dit seizoen al 42 keer trefzeker voor zijn club. Haaland maakte al zes keer een hattrick.

Nathan Aké staat wel in de basis bij City. Bij Liverpool is er zoals gewoonlijk een basisplaats voor Virgil van Dijk. Ook Cody Gakpo begint vanaf de aftrap.

Manchester City staat tweede in de Premier League, 8 punten achter koploper Arsenal. Liverpool is de nummer 6.

Davis helpt Los Angeles Lakers aan cruciale zege in NBA

09.14 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een belangrijke zege geboekt in de Amerikaanse NBA. De ploeg won met 123-111 van Minnesota Timberwolves en klom naar de zevende plaats in de Western Conference. Die positie geeft recht op deelname aan de play-offs.

De Lakers hadden met Anthony Davis een topschutter in huis. Hij maakte 38 punten in het duel, terwijl hij nota bene korte tijd aan de kant zat met een verzwikte enkel. Vedette LeBron James kwam tot 18 punten en 10 rebounds.

„Het begint allemaal bij Anthony”, zei assistent-coach Darvin Ham van de Lakers. „We hebben een team dat heel veel kan, maar je hebt een centrale kracht nodig die de aanval leidt en dat is Anthony.”

Jalen Brunson viel op bij New York Knicks met 48 punten in de wedstrijd tegen Cleveland Cavaliers. De Knicks wonnen met 130-116 en staan vijfde in de Eastern Conference, een veilige plek voor het behalen van de play-offs.

Bij de Cavaliers was Donovan Mitchell productief; hij noteerde 42 punten. De ploeg uit Cleveland bezet de vierde plek in de Eastern Conference en is al zeker van de nacompetitie, waarin de zestien beste ploegen uit de twee divisies gaan strijden om het kampioenschap in de NBA.