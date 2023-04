Sport kort: beachtvolleyballers willen in winter meedoen in Eredivisie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Beachvolleyballers willen zaalvolleybal spelen in Eredivisie

10.52 uur: De beachvolleyballers van Team Nederland (BTN) willen in de wintermaanden de zaal in en met een ploeg meedoen aan de Eredivisie volleybal. Het team heeft al elf spelers weten vast te leggen, maar is nog op zoek naar een libero, meldt volleybalbond Nevobo.

De beachvolleyballers kiezen bewust voor de wintermaanden, omdat er dan weinig beachvolleybaltoernooien zijn. De tien spelers die momenteel de mannenselectie van BTN vormen, hebben allemaal toegezegd om vanaf het volgende seizoen in de Eredivisie uit te komen.

„Ik verwacht dat wij met ons team een kwalitatieve impuls aan de Eredivisie geven”, zegt Stefan Boermans, een van de initiatiefnemers. „Als we met twee beachvolleyballers in het veld staan, is het al moeilijk de bal bij ons op de grond te krijgen, laat staan als we met z’n zessen spelen. We zijn vol ambitie en willen binnen twee seizoenen meedoen om de prijzen.”

De vijf teams van BTN zijn Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde, Boermans/ Yorick de Groot, Ruben Penninga/ Leon Luini en Matthew Immers/ Yannick Verberne. Roland Rademaker heeft zich als elfde speler gemeld.

De beoogde speellocatie voor het te vormen zaalteam van de beachkoppels is de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

Davis helpt Los Angeles Lakers aan cruciale zege in NBA

09.14 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een belangrijke zege geboekt in de Amerikaanse NBA. De ploeg won met 123-111 van Minnesota Timberwolves en klom naar de zevende plaats in de Western Conference. Die positie geeft recht op deelname aan de play-offs.

De Lakers hadden met Anthony Davis een topschutter in huis. Hij maakte 38 punten in het duel, terwijl hij nota bene korte tijd aan de kant zat met een verzwikte enkel. Vedette LeBron James kwam tot 18 punten en 10 rebounds.

„Het begint allemaal bij Anthony”, zei assistent-coach Darvin Ham van de Lakers. „We hebben een team dat heel veel kan, maar je hebt een centrale kracht nodig die de aanval leidt en dat is Anthony.”

Jalen Brunson viel op bij New York Knicks met 48 punten in de wedstrijd tegen Cleveland Cavaliers. De Knicks wonnen met 130-116 en staan vijfde in de Eastern Conference, een veilige plek voor het behalen van de play-offs.

Bij de Cavaliers was Donovan Mitchell productief; hij noteerde 42 punten. De ploeg uit Cleveland bezet de vierde plek in de Eastern Conference en is al zeker van de nacompetitie, waarin de zestien beste ploegen uit de twee divisies gaan strijden om het kampioenschap in de NBA.