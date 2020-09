Live Tour: wie slaat toe op slotklim?

Volg live de 15e Tourrit van start tot finish die wordt verwacht tegen half 6.

„Nu gaan we zien of Tom Dumoulin daar voor Primoz Roglic een meerwaarde kan zijn als extra man, terwijl alle andere favorieten waarschijnlijk weer alleen komen te zitten”, blikte Michael Boogerd vooruit. Jumbo-Visma-kopman Roglic is de leider in de Tour en heeft een voorsprong van 44 seconden op zijn Sloveense landgenoot Tadej Pogacar en 59 seconden op Team Ineos-kopman Egan Bernal.

„Ik ben ook benieuwd hoe Egan Bernal in die zware finale voor de dag gaat komen, zeker na de dag van vrijdag toen hij 38 seconden verloor op Roglic en Pogacar. Die twee zijn gewaagd aan elkaar, en op de Colombier gaan we wellicht zien wie de sterkste van die mannen is”, stelt Boogerd verder.

„Voorlopig zijn dat de twee favorieten. Het is jammer dat Bauke Mollema er na zijn val en polsbreuk niet meer bij is, want hij was nadat Dumoulin zich in dienst stelde van Roglic de enige overgebleven Nederlandse klassementsrenner. Ik was echt wel benieuwd waartoe Mollema nog in staat was deze Tour, helaas gaan we dat niet meer zien.”

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France.