Uitslag en standen Tour na vijftien etappes

Pogacar (UAE Team Emirates) was in de sprint bergop zijn landgenoot Roglic net te snel af. De kopman van Jumbo-Visma, eveneens Sloveen, blijft wel leider in het algemeen klassement. Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, viel weg uit de top. De Colombiaan van Ineos-Grenadiers moest meer dan 7 minuten toegeven.

Maandag volgt de tweede rustdag in deze Tour. De renners zullen nogmaals getest worden op het coronavirus. Bij twee positieve gevallen bij renners of stafleden binnen een ploeg moet een team de Tour verlaten.

