KNVB: in zeven fases weer naar volle stadions

’Het is de stip aan de horizon’, staat te lezen. En die stip staat vooralsnog op 1 januari 2021. ’Het Nederlands betaald voetbal stelt de gezondheid voorop’, benadrukken de indieners. De KNVB, de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie zetten daarom stap voor stap.

Bij de totstandkoming van het Deltaplan werd nauw opgetrokken met de minister, zijn topambtenaren, fractievoorzitters van diverse grote politieke partijen en sociale partners.

Minister Martin van Rijn voor Medische Zorg. Ⓒ ANP

Vanaf zondag 8 maart is voetballen niet meer mogelijk gebleken (fase 1) en sinds 28 april bevindt het betaalde voetbal zich in fase 2: ’Beperkt trainen, met inachtneming van de anderhalve meter regel.’

Per 24 juni moeten de trainingen volledig worden hervat, ’inclusief contact’ (fase 3) en een maand later staat de testfase op de rol: ’Trainingswedstrijden tussen twee verschillende profteams’, zo staat fase 4 beschreven.

Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB. Ⓒ RENE BOUWMAN

Het is de opmaat naar de herstart van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zonder publiek in september (fase 5). Via ’gedeeltelijk publiek’ (fase 6) is het streven om in januari 2021 weer ’volledig publiek’ (fase 7) bij de wedstrijden toe te laten.

Garantstelling van maximaal 140 miljoen

Ook zou het betaald voetbal in Nederland met een garantstelling door de overheid van maximaal 140 miljoen euro het seizoen 2020-2021 overleven zonder publiek. Iedere maand eerder dat er met fans op de tribune kan worden gespeeld, zal er circa 15 miljoen euro minder nodig zijn voor het financiële vangnet. Dit stelde KNVB-directeur Eric Gudde vrijdag 5 juni bij de overhandiging van het Deltaplan Betaald Voetbal aan minister Martin van Rijn van Volksgezondheid Welzijn en Sport.