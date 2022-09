Hoofdrol Mbappé bij zege PSG tegen Juventus

Kylian Mbappé speelde een hoofdrol bij PSG. De Franse steraanvaller, die deze zomer alsnog voor een langer verblijf bij de club koos, zette de thuisploeg al in de 6e minuut op voorsprong. Na een mooi wippertje van Neymar, over de verdediging van Juventus, schoot Mbappé de bal knap raak. Mbappé had de aanval met Neymar zelf opgezet. Lionel Messi had ook een basisplaats bij PSG.

Halverwege de eerste helft was het weer raak, weer via Mbappé. Ook die treffer was fraai. Mbappé combineerde vlug met middenvelder Achraf Hakimi en liet vervolgens doelman Mattia Perin kansloos. Juventus was voor rust een keer gevaarlijk met een kopbal van de Poolse aanvaller Arek Milik.

Het elftal van trainer Massimiliano Allegri had in de beginfase van de tweede helft wel succes. Na een corner kopte Weston McKennie in de 54e minuut bij de tweede paal raak (2-1). Mbappé had tien minuten later voor een derde keer kunnen scoren, maar na een opnieuw vlotlopende aanval schoot hij de bal dit keer voorlangs. PSG liet na verder uit te lopen.

Benfica

In dezelfde groep won Benfica van Maccabi Haifa: 2-0. Rafa Silva en Álex Grimaldo scoorden na rust voor het elftal van coach Roger Schmidt, die vorig seizoen nog bij PSV werkte. Oud-Ajacied David Neres deed tot de 64e minuut mee bij Benfica en werd toen gewisseld voor voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes.