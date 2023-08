Wereldkampioen Mathieu van der Poel toont voor het eerst regenboogtrui in Etten-Leur

„Ik heb al natuurlijk eens een regenboogtrui gedragen, maar het lijkt al lang geleden”, vertelde Van der Poel. „Ik keek er wel naar uit om in deze trui te rijden. Ik heb er zelfs nog niet in getraind, want ik kwam rechtstreeks van Spanje en de kleren lagen hier.”

Gaan we de Nederlander na Etten-Leur ook nog in een officiële wedstrijd mogen spotten in zijn regenboogtrui? „Dat zijn we nog aan het bekijken. Eerst was het de bedoeling om dat niet te doen, maar ik ga nu eerst weer beginnen fietsen en zien hoe dat het gaat. Op basis daarvan gaan we dan een beslissing nemen. Ik wil eind september ook nog een testevent doen in Parijs voor de Olympische Spelen mountainbike, dus ik moet sowieso nog blijven doortrainen en dan koers ik liever als ik mezelf goed voel.”

Stevig gefeest

Om te vervolgen: „Wat ik de voorbije dagen gedaan heb? Ik ben drie dagen in Marbella met vrienden geweest. Gefeest? Ja. Het waren een paar stevige avonden. Na het WK was er redelijk wat decompressie, dus daarom dat ik ga zien hoe ik me voel als ik weer begin te trainen.”

Over het WK mountainbike, waar Van der Poel vroeg moest opgeven, vertelde hij nog het volgende. „Dat heeft mijn overwinning op de weg toch een beetje teniet gedaan”, was MvdP eerlijk. „Die laatste wedstrijd blijft toch altijd een beetje hangen. Ik was er zeker niet op gebrand om wereldkampioen te worden, maar ik wilde mijn seizoen wel gewoon fijn afsluiten. Maar na zo’n knullige valpartij was ik wel kwaad op mezelf.”

Bron: Het Nieuwsblad