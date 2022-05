’Arne Slot smeedt historisch Feyenoord’

Voetbal

Herbeleef heroïsche prestatie Feyenoord

Feyenoord is er donderdagavond in geslaagd om de fnale van de Conference League te bereiken. In Marseille hield het elftal van Arne Slot heldhaftig stand tegen Olympique: 0-0 na 3-2 zege in Rotterdam. Wat een prestatie! Herbeleef het huzarenstukje via ons liveblog.