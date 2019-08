Live buitenlands voetbal: topper in Engeland

Volg de Engelse duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Manchester United, dat geen schim is meer van de topclub die het onder Sir Alex Ferguson was, eindigde vorig jaar als zesde in de Engelse competitie.

Chelsea deed het met een derde plaats beter, maar was alsnog mijlenver verwijderd van Manchester City en Liverpool, die in een fel duel om de titel waren verwikkeld.

Bovendien kon Frank Lampard, de nieuwe trainer van The Blues, deze zomer niet investeren in zijn ploeg vanwege een transferverbod. De Londenaren werden bestraft omdat ze de regels rond het contracteren van spelers van onder de achttien jaar hadden overtreden.

Christian Pulisic geldt daardoor als grootste ’aanwinst’. De Amerikaanse aanvaller werd vorig jaar door Chelsea nog verhuurd aan zijn oude club Borussia Dortmund.

Bij Manchester United zijn verdedigers Harry Maguire en Aaron Wan-Bissaka de belangrijkste nieuwe krachten.

Programma Premier League

15:00 uur:

Leicester City - Wolverhampton Wanderers

Newcastle United - Arsenal

17:30 uur:

Manchester United - Chelsea