Thom Harinck over 50 jaar Chakuriki: 'Veel op spel voor Badr'

Thom Harinck, een van de godfathers van de Nederlandse vechtsport, viert in september het 50-jarige bestaan van zijn wereldberoemde Chakuriki-stijl. In de nieuwste aflevering van de podcast De Rechtse Directe nemen vechtsportverslaggever Lars van Soest en presentator Wilson Boldewijn met Harinck zijn bewogen verleden door. ,,Het was alsof Ajax, Feyenoord en PSV bij elkaar in één stad zaten, maar dan intenser.” Ook wordt het laatste nieuws besproken. Aan bod komen UFC-debutant Jarno Errens, One FC-dubbelkampioen Reinier de Ridder en het laatste Glory-gerucht.

