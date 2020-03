Ook in Spanje voorlopig geen voetbalfans door coronavirus

Ook bij alle andere sportevenementen in het land blijven de tribunes zeker twee weken leeg. De Spaanse regering heeft dat besloten om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Eerder op dinsdag werd al duidelijk dat stadion Camp Nou in Barcelona op slot gaat voor de wedstrijd van volgende week tussen FC Barcelona en Napoli in de Champions League. Ook de wedstrijden tussen Valencia en Atalanta op dinsdag en Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund op woensdag worden zonder publiek afgewerkt.

Bundesliga

Het coronavirus treft ook de Bundesliga. Steeds meer deelstaten besluiten wedstrijden zonder publiek te laten spelen. Een daarvan is de derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 van komende zaterdag 14 maart, een duel waar doorgaans 80.000 voetbalfans op afkomen.

„Het is geen grap en we willen ook de wedstrijd niet verpesten, maar dit gaat over leven en dood”, zei burgemeester Ulrich Sierau van Dortmund. Hij kondigde vast aan dat de topper tussen Dortmund en Bayern München op 4 april waarschijnlijk ook zonder publiek zal plaatsvinden.

De wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en 1. FC Köln op woensdag 11 maart vindt ook plaats achter gesloten deuren, evenals die op maandag 16 maart tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft de autoriteiten in de deelstaten geadviseerd evenementen waar meer dan duizend mensen bijeenkomen te schrappen. De Duitse voetbalbond streeft ernaar zo veel mogelijk vast te houden aan het competitieprogramma, maar laat het aan de plaatselijke autoriteiten om te beslissen of publiek wel of niet wordt toegelaten.