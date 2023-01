Wales-vedette Gareth Bale (33) stopt per direct als voetballer

„Mijn beslissing om te stoppen is veruit de zwaarste beslissing van mijn carrière geweest”, schrijft een emotionele Bale op zijn sociale media. „Ik voel me ongelooflijk vereerd dat ik mijn droom als voetballer heb kunnen waarmaken omdat het de sport is waar ik van houd. Het heeft me zeker een van de beste momenten uit mijn leven gegeven”, klinkt het onder meer.

Bale (oud-speler van onder meer Real Madrid en Tottenham Horspur) werd de laatste jaren geteisterd door blessures. Hij heeft besloten zijn doorlopende contract bij de Los Angeles FC te verscheuren. „Ik sta voor de volgende stap in mijn leven. Het is tijd voor verandering, voor kansen op een nieuw avontuur.”

Tekst gaat verder onder de tweet:

Vijf keer winst van de CL

Bale debuteerde op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Southampton. Hij brak door bij Tottenham Hotspur, dat hem na zes jaar voor 100 miljoen euro aan Real Madrid verkocht. Met de Spaanse topclub won hij vijfmaal de Champions League.

Tekst gaat verder onder de video:

Bale speelde het laatste half jaar voor Los Angeles FC in de MLS. Ook maakte hij deel uit van de selectie van Wales voor het WK in Qatar.

Apart woordje voor Wales

De aanvaller speelde 111 interlands voor Wales, dat mede dankzij Bale voor het eerst sinds 1958 weer aan een WK mocht deelnemen. Met Bale als aanvoerder bereikte Wales de halve finales van het EK van 2016.

Bale had ook nog een apart woordje over voor Wales. „Ik stop dan wel als voetballer, maar het nationale team zal altijd aanwezig blijven in mij. Het geluk om Welshmen te zijn en het land te mogen vertegenwoordigen (als aanvoerder) heeft me iets gegeven wat ik nog nooit in m’n leven heb ervaren. Ik ben vereerd.”