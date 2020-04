ATP hoopt tennisseizoen in augustus te hervatten

Dat heeft ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi donderdag verklaard in verschillende Italiaanse media. Intussen wordt er druk gepland bij de tennisbond.

„Het tennis heeft behoefte aan eenheid. ’Parijs’ heeft uit angst gehandeld, ze hebben een fout begaan. Maar ze hebben dat toegegeven”, stelt Gaudenzi. „Ik heb met alle leden van de spelersraad gesproken. Ze gaan allemaal akkoord met de filosofie de belangrijkste toernooien nog te spelen. Dus is het, ook al is dat alleen maar theoretisch, gerechtvaardigd dat Roland Garros doorgaat in september. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Laten we nu geen polemiek voeren. Nu werken we samen.”

Door het schuiven met de datum zal Roland Garros dit jaar (in theorie) een week na de mannenfinale van de US Open beginnen. Het hardcourttoernooi in New York is traditioneel het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen en staat van 24 augustus tot 13 september op het programma.

De Association of Tennis Professionals (ATP) hoopt het seizoen in augustus te kunnen hervatten. „We hebben vijftig verschillende kalenders klaar liggen en wijzigen die elke dag”, aldus Gaudenzi.

„Als we in augustus kunnen tennissen, gaan we toch nog een seizoen met drie Grand Slams en zes Masters 1.000-toernooien hebben. Is dat niet het geval, stapelen de problemen zich op. Maar ik heb er goede hoop op dat we in augustus de Amerikaanse zomertoer kunnen starten met de Masters 1.000-toernooien in Toronto en Cincinnati en vervolgens het US Open.”

In de herfst wil de ATP nog een gravelseizoen, met de Masters 1.000 van Madrid en Rome en Roland-Garros. „Als dat allemaal lukt, zullen we toch zeventig procent van het seizoen afgewerkt hebben.” Sowieso blijven de ATP Finals voor 15 tot 22 november op de kalender. „Want dat is de enige week dat de 02 Arena in Londen beschikbaar is.”

„Uiteraard blijft het allemaal hypothetisch. Niemand kan voorzien wanneer we dit achter de rug hebben. Als dit blijft duren, zullen we ook maatregelen nemen om onze spelers te steunen. Financieel staan we sterk in onze schoenen. Een jaar zonder tennis kunnen we aan, maar niet meer dan dat.”

ITF: ’900 toernooien geschrapt’

Wereldwijd zijn inmiddels 900 tennistoernooien wegens de uitbraak van het coronavirus uitgesteld dan wel van de kalender gehaald. Dat heeft de internationale federatie ITF laten weten. De instantie is daardoor genoodzaakt de helft van zijn medewerkers met verlof te sturen.

„We zijn genoodzaakt harde ingrepen te doen om het werk voor veel mensen én de sport op de lange termijn te kunnen garanderen”, zei president David Haggerty. Hij gaf aan zelf voor de rest van het jaar af te zien van 30 procent van zijn inkomen.

„We staan voor een ongelooflijke uitdaging”, aldus Haggerty. „Samen met al onze partners bekijken hoe we spelers en nationale federaties kunnen helpen door deze moeilijke periode heen te komen. Vooralsnog hebben we echter geen idee wanneer we weer de baan op kunnen.”