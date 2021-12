Erik ten Hag niet bang: ’Natuurlijk gaat Steven Berghuis mee naar De Kuip’

Toch heeft hij uiteindelijk de ambitie om ooit verder te kijken. „Maar als ik daar nu iets over zeg, zie ik de koppen ’Ten Hag klaar voor een stap’ alweer voor me. De uitdaging ga ik ooit graag aan, maar ik ben er niet naar op jacht.”

Ajax speelt in de uitwedstrijd tegen Feyenoord op 19 december – met een volle Kuip of niet – hoe dan ook met Steven Berghuis. De aanvaller was na zijn pikante overstap van Rotterdam naar Amsterdam het doelwit van ernstige (doods)bedreigingen. Zelfs als de emoties opnieuw oplaaien, is het thuislaten van Berghuis voor de trainer van Ajax geen optie.

„Het is geen dingetje waarover ik moet nadenken. Natuurlijk neem ik Steven mee”, aldus Ten Hag, die niet bang is voor de veiligheid van de speler. „Bang? Kom! Als de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, moeten we helemaal niet gaan. We moeten ons als groep wel tegen de eventuele vijandigheid wapenen. Dat doen we ook, want daar zijn strategieën voor.”

Lees hier een uitgebreid interview met Erik ten Hag, waarin hij in gaat op de situatie rond zijn oud-spits Brian Brobbey bij RB Leipzig.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie

Er staat weer een fonkelnieuwe voetbalpodcast Kick-off klaar. Chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee bespreken het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: