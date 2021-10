Paris Saint-Germain verslaat in eigen huis landskampioen Lille

PSG-trainer Mauricio Pochettino had voor de clash tegen de huidige landskampioen voor het eerst in ruim een maand weer eens een basisplaats ingeruimd voor Georginio Wijnaldum. De middenvelder van Oranje mocht tegen Lille starten omdat de Italiaan Marco Verratti vanwege een heupblessure voorlopig afwezig is. 22 september verscheen de Nederlander voor het laatst aan aan de aftrap.

De koploper van de Ligue 1 moest het doen zonder de zieke Kylian Mbappé. Lionel Messi had wel een basisplaats. De Argentijn vormde de voorhoede met Ángel Di María en Neymar. Bij Lille ontbrak de geblesseerde verdediger Sven Botman.

Lille schoot uit de startblokken en al na twee minuten ging Burk Yilmaz alleen op de keeper af. De Turkse international schoot de bal richting de rechterhoek, maar PSG-goalie Gianluigi Donnarumma redde op fantastische wijze. Na een half uur was het wel raak voor de bezoekers. Op aangeven van Yilmaz schoot Jonathan David de bal tegen de touwen. Di Maria kreeg vlak voor rust een gigantische mogelijkheid om de stand weer gelijk te trekken, maar tot zijn eigen afgrijzen zag hij het leer naast de paal gaan.

Messi bleef na de theepauze achter in de kleedkamer. De Argentijn werd vervangen door Mauro Icardi. PSG werd na rust gevaarlijker en was via Di Maria, Neymar en Icardi een aantal keer dicht bij de gelijkmaker. Het was uiteindelijk Marquinhos die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. De verdediger schoot snoeihard en hoog binnen.

In het restant van de wedstrijd gingen beide ploegen nog op jacht naar de gelijkmaker en een paar minuten voor tijd was het Di Maria die de overwinning uit het vuur sleepte.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in La Liga.