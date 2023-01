’Osaka is onvindbaar en gaat niet spelen op Australian Open’

Australische media melden vrijdag dat, hoewel Osaka op de officiële deelnemerslijst van het toernooi staat, de Japanse voormalig nummer 1 van de wereld volgens de organisatie niet gaat spelen op Melbourne Park.

Eerder op vrijdag schreef het Duitse Bild al dat Osaka niet te bereiken en te vinden was voor de organisatie van Australian Open. Het was zelfs niet duidelijk of de Japanse al wel in Australië zou verblijven. Op recente Instagram-posts van de 25-jarige Osaka is te zien dat ze in Parijs en in de Verenigde Saten is geweest, maar updates vanuit Australië had ze via haar social media-kanalen nog niet gegeven.

Na haar deelname aan Roland Garros in de zomer van 2021 laste Osaka een pauze in haar loopbaan in, omdat ze aan zichzelf en haar mentale gezondheid wilde werken.