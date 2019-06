Hoofdrol Makkelie bij zege Frankrijk op WK

Makkelie attendeerde arbiter Melissa Borjas uit Honduras in de 75e minuut dat ze voor een strafschop moest fluiten omdat Ngozi Ebere een overtreding op Viviane Asseyi had gemaakt. Wendie Renard miste aanvankelijk vanaf 11 meter maar mocht opnieuw aanleggen omdat Makkelie zag dat de Nigeriaanse keepster te vroeg met twee voeten voor haar doellijn stond. Renard wist haar tweede poging wel te verzilveren.

Frankrijk startte niet in de sterkste formatie omdat het na twee overwinningen al zeker was van een plaats bij de laatste zestien. Noorwegen plaatste zich als nummer twee van poule A voor de achtste finales. Daarvoor volstond een zege op Zuid-Korea (2-1). Caroline Hansen en Isabell Herlovsen benutten een strafschop voor Noorwegen. Yeo Min-Ji verkleinde in de slotfase de achterstand voor Zuid-Korea.

Nigeria is als derde in poule A geëindigd en moet hopen dat het na alle groepswedstrijden een van de vier beste nummers drie van zes poules is. In dat geval mag de Afrikaanse landenploeg ook aan de achtste finales deelnemen.