Live vanaf Imola: Verstappen leidt, Hamilton vliegt eraf, nu code rood

Verstappen hoopt zondagmiddag af te rekenen met het ‘Italie-syndroom’. De Red Bull-coureur viel vorig seizoen tijdens alle drie de wedstrijden in Italië (Monza, Mugello en Imola) uit. Wie denkt dat dit voor extra spanning zorgt bij de Nederlander heeft het mis. „Ik voel me heel ontspannen en kijk ernaar uit om daar weer naartoe te gaan”, aldus Verstappen voor aanvang van het raceweekend.

Na een aantal wisselvallige trainingssessies legde de Nederlander zaterdagmiddag in de kwalificatie beslag op de derde startplaats. Lewis Hamilton en Verstappens teamgenoot Sergio Perez waren nipt sneller en starten dus voor hem. Daar was de Nederlander op z’n zacht gezegd ontevreden over. Hij besefte dat pole position erin had gezeten. “Het is lang geleden dat ik zo’n slechte ronde heb gereden”.

Toch is er zondagmiddag nog genoeg mogelijk voor Verstappen. Het zal in ieder geval helpen dat Valtteri Bottas, teamgenoot van Hamilton, als achtste start. De Red Bull-coureurs kunnen samen proberen om de achtvoudig wereldkampioen onder druk te zetten.