Vlaar dit jaar niet meer in actie voor AZ

AZ heeft de kansen op en langer verblijf in de Europa League in eigen hand. Een zege op de Russische topclub volstaat voor een plaats bij de laatste 32 ploegen. Een gelijkspel is voldoende als Dundalk en Maccabi Tel Aviv ook gelijkspelen. Zelfs bij een nederlaag kan AZ nog overwinteren in Europa. Maar dan moet het andere groepsduel in 0-0 eindigen.

Een meevaller voor AZ is dat Ridgeciano Haps inzetbaar is. De linksback verliet woensdag afsluitende training eerder dan gepland. ,,Hij trok het niet en dus wilden we geen risico nemen'', zei Van en Brom. Hij is in vorm en zal met een verdoving voetballen.”

Zenit is na vijf overwinningen al geplaatst. Van den Brom heeft geen idee of de Russen met een tweede keus gaan voetballen. ,,Geen idee wat zij gaan doen'', zei hij. ,,Maar uit ervaring weet ik dat spelers altijd willen voetballen en winnen. Hun doel zal achttien punten uit zes wedstrijden halen. Maar het is ook een gegeven dat zij na deze wedstrijd vakantie hebben. Het wordt dus zeker niet makkelijk. Wij moeten naar onszelf kijken. Ik vind dat wij ook in vorm zijn. We creëren veel kansen en maken fantastische goals. Dat is een mooi uitgangspunt om het op eigen kracht voor elkaar te krijgen.''