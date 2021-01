Adrie Koster vreest niet voor ontslag bij Willem II: ’Gifbeker moet blijkbaar helemaal leeg’

Adrie Koster knokt dit seizoen tot dusver tegen degradatie met Willem II. Ⓒ FOTO BSR Agency

AMSTERDAM - Adrie Koster is al sinds 1983 werkzaam als trainer en maakte al de nodige pieken en dalen mee, maar de huidige crisis bij Willem II is ook voor hem een ongekende ervaring. De nummer 5 van het vorige seizoen is door de 2-1 nederlaag bij VVV-Venlo gezakt naar de zeventiende plaats, een rechtstreekse degradatieplek.