Real Madrid aan kop in Spanje dankzij twee goals Vinícius Júnior

Pere Milla scoorde in de slotfase voor Elche en maakte het duel nog even spannend. Real Madrid staat na de zege weer aan kop van La Liga, op basis van een beter doelsaldo dan Real Sociedad. Karim Benzema ontbrak bij Real. De topscorer kreeg volgens veel Spaanse media rust. Real speelt woensdag tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League.

Elche beëindigde de wedstrijd met 10 man. Raúl Guti kreeg in de 64e minuut een tweede gele kaart na een pittige overtreding op Toni Kroos.

