Williams-teambaas Jost Capito: ’Eindelijk gebeurt het voor Nyck de Vries’

De Vries vervangt Alexander Albon, die door een blindedarmontsteking is weggevallen. Zaterdagochtend werd De Vries door Williams opgeroepen. De Nederlander was sowieso al in Monza. Vrijdag reed hij de eerste vrije training namens Aston Martin en door zijn functie als reservecoureur van Mercedes is hij ook de eerste gegadigde als er bij Williams iets zou voorvallen.

„Het gebeurt niet vaak dat een coureur in twee verschillende auto’s rijdt in hetzelfde weekeinde”, glimlacht Capito na de derde training in Monza, waarin De Vries de dertiende tijd reed. „Het wordt Nycks eerste Formule 1-race, dus natuurlijk is er wat druk. Maar hij kijkt er vooral enorm naar uit. Eindelijk gebeurt het voor hem. Het is voor Alex heel erg jammer, want de auto gaat goed op dit circuit. Maar voor Nyck is het een mooie kans. Hij is er klaar voor, is snel en heeft zelfvertrouwen.”

Nyck de Vries, Ⓒ ANP/HH

De Vries is een stuk kleiner en lichter dan Albon, maar dat is volgens Capito geen probleem. „Hij is onze reserverijder, dus alles is voorbereid.”