PSV en Denzel Dumfries praten over contractverlenging

De huidige verbintenis van de 14-voudig international loopt nog door tot de zomer van 2023, maar met een tussentijdse verlenging slaan beide partijen twee vliegen in één klap. Waar Dumfries een verbeterd contract zou kunnen tekenen, daar zouden de Eindhovenaren zijn transferwaarde nog verder vergroot zien worden.

Dumfries is op en buiten het veld uitgegroeid tot de absolute leider van het huidige PSV, nadat hij een jaar geleden de aanvoerdersband om de arm geschoven kreeg. De rechtervleugelverdediger belandde op zijn 18e jaar pas in het betaalde voetbal bij Sparta Rotterdam. Sindsdien lijkt er geen rem te zitten op zijn ontwikkeling. Ook in het Nederlands elftal levert Dumfries, met het EK van komende zomer nog op de rol, een steeds grotere bijdrage. Zijn twee assists tegen Bosnië en Herzegovina de afgelopen interlandperiode vormen het grootste bewijs.

Dumfries lijkt inmiddels voorbestemd voor een grote Europese club. PSV wil daar iets tegenover zetten en maakt werk van de eerder uitgesproken wens richting zijn agent Raiola. De Eindhovenaren onderhouden al jaren een goede relatie met de zaakwaarnemer. In een later stadium zal met hem ook de situatie en het contract van Mohamed Ihattaren tegen het licht gehouden worden met het oog op verlenging. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2022.

Maar eerst wil PSV zijn slag slaan met Dumfries. De Jong gaf in september al aan ’dolgraag’ met de voorbeeldprof te willen verlengen en was later blij dat het tot de transferdeadline op 6 oktober rustig bleef rondom de speler. De rechtsback gaf destijds op zijn beurt aan open te staan voor het gesprek.