Michael van Gerwen geeft Fallon Sherrock geen cadeautjes en wint Nordic Darts Masters

Dat Van Gerwen in de finale stond, was niet zo verrassend. Maar dat Sherrock zijn opponent was, mocht toch wel bijzonder worden genoemd.

De 27-jarige Engelse zou eigenlijk zaterdagmiddag in de kwartfinale aantreden tegen Gerwyn Price, maar de regerend wereldkampioen liet verstek gaan. Een elleboogblessure zou The Iceman verhinderen om in actie te komen, waardoor Sherrock een bye kreeg naar de laatste vier.

Fallon Sherrock Ⓒ PDC/Mikal Schlosser

In die halve finale speelde Sherrock een onvergetelijke partij tegen Dimitri Van den Bergh. Sherrock stond 7-1 achter, 8-2 achter en 9-3 achter, maar zegevierde via een onwaarschijnlijke comeback uiteindelijk met 11-10. Waarna ze als bekroning de finale tegen Van Gerwen mocht spelen.

Mighty Mike nam een 2-0 voorsprong, maar kwam daarna 3-2 en uiteindelijk zelfs 6-3 achter. Via 6-5 slaagde de Nederlander erin om weer op 7-7 te komen. Daarmee was het verzet van Sherrock gebroken en liep Van Gerwen uit naar een 11-7 overwinning en daarmee de toernooizege.