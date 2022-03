Duizelingwekkend: deze bedragen verdienen Messi, Mbappé, Neymar en Wijnaldum per maand

Het is geen verrassing dat PSG de lijst domineert. De eerste veertien plaatsen op de lijst zijn bezit door voetballer die allemaal uitkomen voor de Franse grootmacht. Neymar is de absolute topverdiener. Hij ontvangt maandelijks een bruto salaris van liefst vier miljoen (!) euro. Ook Lionel Messi krijgt maandelijks een miljoenenbedrag bijgeschreven (ruim 3,3 miljoen). Kylian Mbappé maakt met 2,2 miljoen de top drie compleet.

Wijnaldum is de negende best betaalde speler in Frankrijk. Hij krijgt maandelijks ruim negen ton bijgeschreven, evenveel als goalie Gianluigi Donnarumma.

Ook Mauricio Pochettino heeft niets te klagen bij PSG. Hij is verreweg de best betaalde trainer in Frankrijk en verdient naar schatting liefst 1,1 miljoen euro per maand. Dat is drie keer zoveel als de nummers twee op de Franse salarislijst: Jorge Sampaoli (Olympique Marseille) en Christophe Galtier (OGC Nice), die allebei 330 duizend euro opstrijken per maand. Peter Bosz is de nummer vier met een maandinkomen van 250 duizend euro bij Lyon.