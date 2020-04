Voormalig drugsverslaafde imponeert in virtuele wielerwereld

Lionel Sanders in actie tijdens een Ironman in Canada. Ⓒ Hollandse Hoogte

Mathieu van der Poel, Tim Merlier en een hoopje specialisten van eRacing-teams kregen zondag allemaal op hun virtuele donder van de Canadese Lionel Sanders in de ’Ronde van Zwift’. Geen verrassing voor wie The Colonel een beetje kent. Want Sanders heeft van een ongeëvenaard Spartaans indoor trainingsregime zijn levensstijl gemaakt. Een portret van de man die door zijn drugsverslaving de dood in de ogen keek, maar zich dankzij het triatlon vanop de bodem van de put terug naar boven knokte naar het wereldrecord Ironman.