Sevilla nog altijd de weg kwijt in Spanje

Atlético, dat dinsdag voor de Champions League in België Club Brugge treft, nam na een klein halfuur de leiding. Marcos Llorente nam de bal, aangespeeld door Koke, knap aan en schoot vervolgens raak in de verre hoek achter doelman Bono. Sevilla, dat nog voor rust Karim Rekik kwijtraakte met een blessure, zag Atlético na rust de voorsprong verdubbelen. Ditmaal was Álvaro Morata, dinsdag nog de held van Spanje na de winnende treffer tegen Portugal, de doelpuntenmaker.

Sevilla komt woensdag in de Champions League in actie, thuis tegen Borussia Dortmund. In dat toernooi haalde de Zuid-Spaanse ploeg 1 punt uit twee duels.

Atlético is voorlopig de nummer 5 in La Liga.