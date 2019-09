Slot gaat tegen Partizan uit van ’eigen spel’

Tijdens zijn vooruitblik in Belgrado refereerde hij nog even aan het hectische uitduel met Antwerp. In de verlenging wist de Noord-Hollandse club zich, tegen negen man van de Belgische ploeg, alsnog te kwalificeren voor de groepsfase.

„Als wij donderdag in staat zijn ons eigen spel te spelen, dan maken wij een goede kans tegen Partizan. Maar dan zal het dus wel beter moeten dan in Brussel”, beseft Slot. Aanvoerder Teun Koopmeiners sloot zich daarbij aan. „Die wedstrijd maakte duidelijk dat we onder alle omstandigheden ons eigen ding moeten doen. Afspraken nakomen. Dat is zeker iets om mee te nemen naar de poulefase”, betoogde hij.

Volgens de 21-jarige middenvelder is de motivatie in de AZ-selectie groot. „Als je kijkt hoe wij de zes duels in de play-offs hebben beleefd; het enthousiasme spatte ervan af. Voor het spelen van Europees voetbal hebben we vorig jaar ook het hele seizoen gespeeld. Dit leeft dus enorm.”