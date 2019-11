PSV morst weer in Eredivisie

De Endhovenaren presteerden aanvankelijk prima in de competitie, maar de laatste weken gaat het heel matig. Na een 3-0 nederlaag tegen FC Utrecht volgde vorige week een zeperd tegen AZ: 0-4. Ajax, dat vrijdagavond PEC Zwolle met 2-4 klopte, heeft na twaalf speelronden nu al acht punten meer dan PSV. Ook AZ heeft drie punten meer dan PSV. De club uit Alkmaarder versloeg FC Twente met 3-0.

Zonder de geblesseerde aanvallers Steven Bergwijn en Donyell Malen en de geschorste spelers Nick Viergever, Jorrit Hendrix en Ryan Thomas, maar met de teruggekeerde Mohamed Ihattaren kwam PSV voor de rust bijzonder pover voor de dag. In de 28e minuut kwam de geplaagde ploeg van Van Bommel op achterstand. Keeper Jeroen Zoet kon een schot van Bryan Smeets pareren, maar moest lijdzaam toezien hoe Ragnar Ache simpel kon scoren.

Ragnar Ache heeft de score geopend. Ⓒ ANP Sport

In de pauze haalde Van Bommel bij PSV Erick Gutierrez naar de kant. De Fransman Olivier Boscagli verving de international van Mexico. PSV kwam in het eerste kwartier na de rust een stuk beter voor de dag. Dat resulteerde in minuut 56 in de gelijkmaker van Michal Sadilek. Lang konden de Eindhovenaren niet van die goal genieten. Nauwelijks een minuut later nam Sparta weer de leiding. Smeets stond wederom aan de basis. Hij vond Ache, die Mohamed Rayhi bediende. Rayhi had geen moeite om Zoet in de korte hoek te passeren.

In het vervolg kreeg PSV wel kansen om voor de gelijkmaker te zorgen, maar was de afronding een aantal keren net niet voldoende. Cody Gakpo knalde hard naast, en ook Ritsu Doan miste het doel maar net. Een kwartier voor tijd zeilde een schot van Bruma op de lat. Gakpo voorkwam in de blessuretijd dan toch een nederlaag van PSV.