Unicum Jabeur: tennisster voor het eerst in kwartfinale Roland Garros

Voor Jabeur is het de eerste keer dat ze de kwartfinale bij Roland Garros weet te bereiken. "Twee keer eerder stond ik in de vierde ronde, twee keer lukte het niet om verder te komen. Nu wel", zei ze na afloop van de wedstrijd. Jabeur was in 2022 verliezend finaliste bij Wimbledon en de US Open.

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd.

Jabeur, de mondiale nummer 7, neemt het in de kwartfinale op tegen de winnares van de partij tussen de Spaanse Sara Sorribes Tormo en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.