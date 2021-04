AS Roma wint en spaart spelers voor return met Ajax

AS Roma verdedigt donderdag in het thuisduel met Ajax een voorsprong van 2-1. Met het oog op die ontmoeting liet trainer Paulo Fonseca de Nederlander Rick Karsdorp, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout, Edin Dzeko en doelman Pau López buiten zijn basisformatie. „Ik vond het belangrijk om spelers rust te gunnen”, zei hij. „Dat was nodig na die zware wedstrijd van donderdag in Amsterdam.

Henrikh Mkhitaryan is weer fit en mocht in de tweede helft invallen. „Het is goed om hem er donderdag tegen Ajax weer bij te hebben.”

Mitchell Dijks en Jerdy Schouten hadden een basisplaats bij Bologna.

Bij AS Roma, de nummer 7 van de Serie A, ontbraken de geblesseerde Leonardo Spinazzola, Chris Smalling en Stephan El Shaarawy.

Trainer AS Roma: we hebben topprestatie nodig tegen Ajax

Fonseca rekent zich nog niet rijk in de aanloop naar de return van donderdag met Ajax in de kwartfinale van de Europa League. „Ajax is een zeer goede ploeg. Het gaat nog heel lastig voor ons worden”, zei hij zondag na een competitiezege op Bologna (1-0). „Mijn spelers moeten beseffen dat er nog niets is beslist en dat we een topprestatie nodig hebben om verder te komen.”

Inter dichter bij titel

Internazionale krijgt de eerste landstitel sinds 2010 steeds meer in zicht. Het elftal van trainer Antonio Conte won met 1-0 van Cagliari en behaalde daarmee in de competitie de elfde overwinning op rij.

Cagliari had lang uitzicht op een resultaat. Middenvelder Matteo Darmian hielp Inter in de 77e minuut, op aangeven van Achraf Hakimi, alsnog aan de overwinning. Even daarvoor kopte Oranje-international Stefan de Vrij, die een basisplaats had, de bal uit een hoekschop tegen de lat.

Inter boekte in de competitie de elfde overwinning op rij. Ⓒ AP

Inter heeft met nog acht wedstrijden te gaan een voorsprong van 11 punten op AC Milan, dat zaterdag won bij Parma (1-3). Toen Inter in 2010 voor het laatst de Italiaanse titel pakte, was Wesley Sneijder een van de belangrijkste spelers bij de club. Inter won dat jaar ook de Champions League.

Matthijs de Ligt en Juventus verslaan Genoa

Juventus heeft het thuisduel met Genoa gewonnen (3-1). Dejan Kulusevski, Álvaro Morata en Weston McKennie scoorden voor de titelverdediger uit Turijn. Gianluca Scamacca, oud-speler van Jong PSV en PEC Zwolle, trof bij een achterstand van 2-0 doel voor Genoa.

Juventus blijft de nummer 3 van de Serie A. De club houdt een achterstand van 12 punten op koploper Internazionale, dat de eerste titel sinds 2010 steeds meer in zicht krijgt. Inter vierde eerder op zondag de elfde competitiezege op rij. Een treffer van Matteo Darmian volstond voor een zege op Cagliari (1-0). Stefan de Vrij had een basisplaats bij Inter en kopte vlak voor de 1-0 op de lat.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd voor Juventus. Bij Genoa ontbrak de geschorste Kevin Strootman. Napoli staat voorlopig vierde na een uitzege bij Sampdoria (0-2). Fabián Ruiz en Victor Osimhen scoorden voor de bezoekers uit Napels.

Atalanta kan Napoli zondagavond op de ranglijst passeren. De club uit Bergamo speelt een uitwedstrijd tegen Fiorentina.

Premier League: Manchester United in slotfase langs Tottenham Hotspur

Manchester United heeft de tweede plaats in de Engelse voetbalcompetitie steviger in handen genomen. Het elftal van trainer Ole Gunnar Solskjær won in Londen van Tottenham Hotspur: 1-3.

Manchester liep 3 punten in op koploper Manchester City en 3 punten uit op nummer 3 Leicester City. Manchester City verloor zaterdag van Leeds United (1-2) en Leicester City zondag van nummer 4 West Ham United: 3-2. Manchester City heeft 74 punten en Manchester United, dat een duel minder speelde, 63.

Son Heung-min speelde een hoofdrol in de eerste helft. De openingstreffer van Manchester United werd afgekeurd omdat de Zuid-Koreaanse spits een klein tikje in zijn gezicht had gekregen van Scott McTominay. In de 40e minuut opende Son aan de andere kant de score: 1-0.

Manchester United trok de overwinning in de tweede helft naar zich toe. Cavani stuitte in de 57e minuut op de doelman, waarna Fred in de rebound scoorde. De tweede treffer kwam in de 79e minuut op naam van Cavani, die vallend met zijn hoofd scoorde. In blessuretijd zorgde Mason Greenwood voor 1-3.

Tottenham blijft door het verlies op de zevende plaats staan. Deelname aan de Champions League komend seizoen is ver weg voor het elftal van coach José Mourinho.

Steven Bergwijn ontbrak in de selectie bij Tottenham. Donny van de Beek bleef bij Manchester United op de reservebank zitten.

Lacazette helpt Arsenal met twee doelpunten aan zege

Alexandre Lacazette heeft Arsenal naar een uitzege op Sheffield United geleid (0-3). De Franse aanvaller scoorde tweemaal op een leeg Bramall Lane. Zijn ploeggenoot Gabriel Martinelli tekende voor de 0-2.

Arsenal klom naar de negende positie van de Premier League, met 10 punten minder dan het als vierde geklasseerde West Ham United. De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich aan het einde van de competitie voor de Champions League. Arsenal kan zich via de Europa League ook nog voor de Champions League plaatsen maar moet dat toernooi dan wel winnen.

Sheffield United blijft de hekkensluiter van de Premier League en kan degradatie alleen in theorie nog ontlopen.

West Ham mag blijven dromen van CL

West Ham United mag blijven dromen over een ticket voor de Champions League. De club uit Londen won in eigen stadion ook van het als derde geklasseerde Leicester City (3-2).

Jesse Lingard opende de score en maakte ook de 2-0. Jarrod Bowen liet West Ham United verder uitlopen. Kelechi Iheanacho scoorde in de slotfase tweemaal voor Leicester City. Zijn tweede doelpunt viel in blessuretijd.

West Ham blijft de nummer 4 van de Premier League, met 1 punt minder dan Leicester City. De beste vier ploegen van de eindklassering mogen de Champions League in.

Bundesliga: FSV Mainz wint mede dankzij twee treffers van aanvaller Boëtius

Mede dankzij Jean-Paul Boëtius heeft FSV Mainz een kostbare zege geboekt in het degradatieduel met FC Köln: 2-3. De oud-Feyenoorder bracht twee treffers van de bezoekers op zijn naam. Eerst zorgde hij in de beginfase voor 0-1 en na ruim een uur tekende hij voor de gelijkmaker (2-2). De Luxemburger Leandro Barreiro maakte in de extra tijd de winnende treffer.

Het waren voor Boëtius de eerste doelpunten dit seizoen in de Bundesliga. Hij werd in de 79e minuut gewisseld. Ploeggenoot Jeremiah St. Juste speelde de hele wedstrijd. Namens FC Köln kwamen Ondrej Duda en Ellyes Skhiri tot scoren.

Op de ranglijst klom FSV Mainz met 28 punten naar de veertiende plek. Nummer 17 FC Köln heeft nu 5 punten minder.