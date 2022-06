Schmidt kijkt uit naar de Portugese scheidsrechters

De Portugese journalisten wisten Schmidt aan het lachen te maken met een vraag over de Portugese scheidsrechters. De uithalen van de Duitser aan het adres van de Nederlandse arbiters en Bas Nijhuis en Serdar Gözübüyük in het bijzonder zijn ook in Portugal niet onopgemerkt gebleven. „Ik kijk ernaar uit om de scheidsrechters te leren kennen. Ze hebben een speciale rol in het voetbal. Ik heb wel wat gehoord over de scheidsrechters in Portugal, maar probeer altijd mijn eigen oordeel te vellen.”

Götze

De Portugese pers vroeg ook naar Mario Götze, die aanvankelijk met Schmidt mee leek te gaan naar Benfica, maar uiteindelijk voor Eintracht Frankfurt heeft gekozen. „Ik heb met Mario twee seizoenen gewerkt in Eindhoven. Hij had ook een goede speler voor Benfica kunnen zijn, maar zijn besluit was duidelijk. Hij wilde weer in Duitsland spelen, een beslissing die hij ook voor zijn gezin heeft genomen.”

Waar Schmidt er niet in slaagde bij PSV om de hegemonie van Ajax te doorbreken en de landstitel te pakken, daar moet hij bij Benfica een einde zien te maken aan een titelloze periode van drie jaar. Schmidt gaf aan niet gebukt te gaan onder de druk van een topclub, die al lang wacht op een kampioenschap. „Als Benfica drie keer achter elkaar kampioen was geworden, dan zou de druk ook hoog zijn. Voor mij maakt het niet uit. De leiding van de club ziet mij als de juiste man. Het is aan mij om te bewijzen dat ze een goede beslissing hebben genomen.”