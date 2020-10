Badr Hari grapt over Donald Trump: ’Ik kan wat van hem leren’

Nadat een filmpje van de terugkeer van corona-patiënt Trump naar het Witte Huis werd vertoond, wendde Amerika-correspondent Michiel Vos zich tot Hari. „Kom jij ook zo heroïsch op voor een gevecht?”

De zwaargewicht kon een lach niet onderdrukken. „Nee, ik kan nog wel wat van Trump leren. Toen ik hem die trap op zag lopen, zag ik meteen die scene van Rocky voor me.”

Hoewel Hari zijn aanstaande tegenstander Adegbuyi nog niet tot in detail heeft bestudeerd, weet hij zeker dat hij op 7 november als winnaar uit de bus komt. De komende weken gaat de publiekstrekker van Glory zich zoals altijd verdiepen in de stijl van zijn tegenstander, al verwacht hij geen grote verrassingen.

„Je gaat dan op zoek naar gewoontes, dingen die iemand niet kan afleren. En ik denk dat ik al wat heb gevonden, want zo ingewikkeld is hij. Ik vind dat hij fysiek gezien niet goed incasseren. Eigenlijk helemaal niet. Dat is ook gebleken. Hij is goed als hij kan uitdelen en geen klappen terugkrijgt, maar tsja, dan is iedereen goed. Ik ga hem gewoon stevig op zijn plek zetten.”

Het liefst stapt Hari uiteindelijk weer met Rico Verhoeven de ring in. In de twee eerdere clashes met zijn grote rivaal moest hij telkens geblesseerd opgeven, maar met name in het tweede gevecht maakte de 35-jarige Amsterdammer grote indruk. „Het is zeker unfinished business. Het zit me nog steeds dwars. Ik kan niet wachten op die derde partij.”