Voormalig olympisch kampioene Kodaira kondigt afscheid aan

De 35-jarige Kodaira veroverde op de Spelen van Pyeongchang goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Ze werd de eerste Japanse langebaanschaatsster die olympisch goud won. Op de Spelen van Vancouver in 2010 pakte ze zilver op de ploegachtervolging. De Japanse veroverde in 2017 en 2019 de wereldtitel sprint en twee keer de wereldtitel op de 500 meter. Op de Spelen van Beijing dit jaar slaagde ze er niet in een medaille te winnen op de 500 en 1000 meter.

„Ik ben zenuwachtig voor wat ik ga zeggen”, begon Kodaira haar verklaring. „Ik schaats in oktober tijdens de nationale afstandskampioenschappen de laatste race van mijn carrière. Toen ik erover nadacht hoelang het leven is, wilde ik niet dat het alleen maar over schaatsen zou gaan. Ik voelde dat dit het juiste moment is.”

Laatste race

De Japanse wil echter wel graag nog één keer rijden. „Er zijn verschillende redenen, maar ik wil nog een keer racen nu ik het fysiek nog kan. En ik wil dat de laatste race op mijn thuisbaan is.” Kodaira reed van 2014 tot en met 2016 voor Team Continu van de Nederlandse coaches Gianni Romme en Marianne Timmer.

Kodaira is na Nana Takagi de tweede olympisch schaatskampioene uit Japan die stopt. De 29-jarige Takagi won vier jaar geleden op de Spelen goud op de ploegachtervolging en op de massastart. Ze beleefde door twee valpartijen een teleurstellende Spelen van Beijing, waar de Japanse ploeg als gevolg van haar val genoegen moest nemen met het zilver op de ploegachtervolging.

Johan de Wit kondigde vorige maand zijn afscheid aan als bondscoach van de Japanse schaatsploeg. Aan het dienstverband van de 42-jarige Noord-Hollander in Japan kwam na zeven jaar een einde.