FOX Sports laat amateurclubs gratis kijken

FOX Sports komt amateurclubs financieel tegemoet.

Amateurclubs in het voetbal met een licentie om wedstrijden van FOX Sports uit te zenden in hun kantine, hoeven over de periode van 15 maart tot en met 31 augustus niets te betalen. De zakelijke tak van de betaalzender heeft besloten over deze periode niet te incasseren om een deel van de financiële zorgen weg te nemen bij de verenigingen. Dat meldde de KNVB.