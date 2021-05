Glansrol Feyenoord-huurling Wehrmann in Zwitserse bekerfinale

Zijn glansrol in de finale is een bekroning op zijn uitleenbeurt, waarin Wehrmann zich in 18 basisplaatsen kon ontwikkelen bij de nummer vijf van Zwitserland. Het product uit de eigen opleiding werd begin dit jaar verhuurd door Feyenoord, nadat hij in het huidige seizoen wel in negen duels (één als basisspeler) onder Dick Advocaat in actie kwam.

De Rotterdammers hebben de optie in zijn aflopende contract gelicht. Wehrmann is in ieder geval tot medio 2022 Feyenoorder en lijkt zich onder de nieuwe trainer Arne Slot te kunnen opmaken voor een nieuwe kans in de voorbereiding.