Bertens stijgt naar zesde plaats

De Nederlandse won ruim een week terug het toernooi van Sint-Petersburg en kwam daarna niet meer in actie in het enkelspel.

Deze week speelt Bertens mee in Doha, waar ze in de eerste ronde niet in actie hoeft te komen. In de tweede ronde treft ze de Tsjechische Karolina Muchova, de mondiale nummer 27.

De top drie bij de vrouwen is ongewijzigd. De Australische Ashleigh Barty voert de lijst nog altijd aan, voor de Roemeense Simona Halep en de Tsjechische Karolina Pliskova.

Arantxa Rus is na Bertens op de 75e plek de beste Nederlandse. Daarmee boekte ze drie plaatsen winst.

Bij de mannen neemt Robin Haase de 162e positie in. Botic van de Zandschulp steeg dankzij zijn finaleplaats bij het challengertoernooi van Koblenz 33 plekken en is nu de nummer 171.

De top tien is onveranderd. De Serviër Novak Djokovic staat op de eerste plaats.