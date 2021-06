Gestopte Nycke Groot keert terug bij Oranje en gaat naar Olympische Spelen

Groot (33) nam ruim twee jaar geleden afscheid van het Nederlands team, maar bleef wel in clubverband spelen. Bij de Deense club Odense is ze de absolute vedette.

Mayonnade benaderde Groot om terug te keren bij Oranje nadat Estavana Polman opnieuw geblesseerd was geraakt aan haar knie en afviel voor Tokio. Groot dacht er even over na, maar voelde meteen kriebels. Ze sloot deze maand aan bij de ploeg die zich op Papendal voorbereidt op de Spelen. Al snel was duidelijk dat Groot de ideale vervanger is van Polman. Groot was er in 2016 ook bij op de Spelen in Rio, toen Oranje als vierde eindigde.

De ploeg voor Tokio telt nog zeven speelsters die er vijf jaar geleden bij waren: keepster Tess Wester, de opbouwsters Lois Abbingh, Laura van der Heijden en Kelly Dulfer, cirkelspeelster Danick Snelder en de hoekspeelsters Angela Malestein en Martine Smeets.

Debbie Bont behoorde destijds tot de reserves, maar heeft nu een plek in de definitieve selectie bemachtigd. Bo van Wetering, Dione Housheer, Merel Freriks, Inger Smits en Rinka Duijndam maken hun olympisch debuut.

Mayonnade kan niet zijn beste ploeg naar Tokio sturen. Niet alleen Polman, ook Delaila Amega en Jessy Kramer haakten af met blessures. Yvette Broch, die ook terugkeerde in de ploeg na meer dan twee jaar afwezigheid, besloot toch niet mee te gaan naar Tokio. Ze wil zich niet laten vaccineren en vreesde voor een te afgezonderde positie tijdens de Spelen.

Oranje oefent in aanloop naar de Spelen in de Maaspoort van Den Bosch nog tegen Zweden (2 juli) en Rusland (4 juli). De eerste wedstrijd op de Spelen is op 25 juli tegen thuisland Japan.