Stade Rennais wil spelen tegen Spurs

Stade Rennais geeft in het statement aan „dat de wedstrijd niet officieel is afgelast door de UEFA”, dat „Spurs een eenzijdige beslissing heeft genomen, die op geen enkele wijze is bevestigd door de UEFA” en dat „Stade Rennais vasthoudt aan de beslissing om te spelen.” De Fransen spreken geïrriteerd over „een Londense mist.”

De Fransen geven aan dat er eerder op de avond een videoconferentie is geweest, waarin Spurs heeft aangegeven niet te willen spelen vanwege de Covid-uitbraak. De vertegenwoordigster van Spurs wilde in de videoconferentie niet aangeven hoeveel spelers getroffen zijn door de Covid-uitbraak. De UEFA hanteert de regel dat een wedstrijd doorgang kan vinden als minimaal dertien spelers, waaronder een doelman, van de 25 spelers tellende A-lijst beschikbaar zijn. Uit berichten in de media komt naar voren dat acht spelers van Tottenham positief hebben getest. Omdat er ook nog een speler geschorst is (Ryan Sessegnon) zou dat betekenen dat Spurs nog zestien spelers van de A-lijst beschikbaar heeft voor de wedstrijd tegen Stade Rennais.

In de videoconferentie schermde de vertegenwoordigster van Spurs volgens het statement van Stade Rennais bovendien met een beslissing van de Engelse autoriteiten, die het spelen onmogelijk zou maken, maar zou zij geen document die die beslissing zou staven, hebben kunnen tonen. Stade Rennais spreekt zijn afkeuring uit over de handelswijze van Spurs, die volgens de Fransen niks te maken hebben met fair play.

Vitesse heeft eerder op de avond aangegeven niets te hebben vernomen over een afgelasting van Tottenham Hotspur-Stade Rennais. De Arnhemmers zijn belanghebbend, omdat ze met Spurs in een nek-aan-nek-race zijn verwikkeld voor de tweede plaats in de groep en daarmee overwintering in Europa. Het zou vanuit sportief oogpunt onzuiver zijn als Spurs de wedstrijd tegen Stade Rennais op een later tijdstip zou afwerken, omdat de Engelsen dan kunnen profiteren van de wetenschap welke uitslag ze moeten neerzetten om door te gaan.