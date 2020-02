Feyenoord-aanwinst Bozenik ’kapoet’ na zege op Fortuna Sittard

Robert Bozenik schreeuwt het uit na zijn treffer. Ⓒ ANP Sport

Robert Bozenik is bezig binnen een razend tempo te harten van de Feyenoord-fans te veroveren. De Slowaakse spits, die in januari werd overgenomen van MŠK Žilina, maakte tegen Fortuna Sittard (2-1 zege) alweer zijn tweede goal in drie duels.