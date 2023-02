Oproep zieke PSV-perschef Thijs Slegers zorgt voor 10.000 donoren: ’Nooit kunnen dromen’

Vele prominenten uit de voetballerij, mediawereld en entertainmentindustrie, met wie Slegers goede contacten onderhoudt, kwamen in de uitzending en vertelden over hun relatie met de oud-journalist. Er gingen volop anekdotes over tafel uit de carrière van de Brabander als journalist en perschef. Via een video-verbinding vertelde AC Milan-ster Zlatan Ibrahimovic over zijn vriendschap met Slegers, die is ontstaan tijdens hun gezamenlijke periode bij Ajax.

Daarnaast kwamen vertegenwoordigers van Matchis en Sanquin aan het woord over het belang van de wervingscampagne en waren er interviews met mensen, die gedurende hun ziekte gered zijn door een bloedtransfusie of stamceltransplantatie. Onder meer oud-NEC-voetballer Frans Paymans, die genezen is na zo’n ingreep, werd geïnterviewd.

Sinds Slegers een statement naar buiten bracht, dat hij niet meer beter kan worden door een afstotingsziekte en die droevige mededeling vergezeld deed gaan van een oproep om donor te worden, heeft dat geleid tot een sneeuwbaleffect. Op vele manieren is aandacht besteed aan het droevige lot van de Veldhovenaar en is de door hem geïnitieerde wervingscampagne over het voetlicht gebracht. Zo was er een massaal applaus in De Kuip bij Feyenoord-PSV en werd hem bij PSV-FC Groningen een hart onder de riem gestoken met applaus, gezang en lichtjes van de mobiele telefoon.

Inmiddels heeft alle aandacht die Slegers heeft gegenereerd geleid tot 7000 nieuwe stamceldonoren en daarnaast zijn er ook nog 3000 bloeddonoren geworven. Het zijn aantallen waar de perschef van PSV zeer van onder de indruk is. ,,Ik had het nooit kunnen dromen. Je komt in een soort rollercoaster terecht. Het is ontploft en wel op een goede manier”, vertelde hij in de tv-uitzending. ,,We hebben veel donoren kunnen werven. Daarnaast zit je met je emoties. Het is lastig om daartussen te schakelen. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Ik had wel verwacht dat het iets zou gaan doen, maar dit is wel iets bijzonders.”