Chelsea loopt ondanks goal Hakim Ziyech weer averij op

Hakim Ziyech bracht Chelsea in de 28e minuut aan de leiding. Hij knalde van een flinke afstand raak in de korte hoek. Na een uur tekende Adam Webster voor de gelijkmaker. Joël Veltman speelde bij de thuisclub de hele wedstrijd. Door de nieuwe misstap bleef Chelsea hangen op de derde plaats, met twaalf punten minder dan Manchester City en een wedstrijd meer gespeeld.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Premier League

Duitsland: St. Pauli verrast titelhouder Borussia Dortmund in beker

FC St. Pauli heeft in het Duitse bekertoernooi voor een verrassing gezorgd. De koploper van de Tweede Bundesliga schakelde op eigen veld titelhouder Borussia Dortmund in de achtste finales uit. Het duel in Hamburg eindigde in 2-1.

De treffers van de thuisclub kwamen op naam van Etienne Amenyido en Axel Witsel (eigen doel). In de 58e minuut verkleinde Erling Haaland de achterstand, maar verder kwam Borussia niet. Donyell Malen kon als invaller na ruim een uur evenmin een verlenging voor de ploeg uit Dortmund afdwingen.

VfL Bochum was op eigen veld met 3-1 te sterk voor FSV Mainz. De Serviër Milos Pantovic scoorde twee keer voor de thuisclub. Nieuwkomer Jürgen Locadia, overgekomen van Brighton & Hove Albion, maakte zijn basisdebuut bij Bochum. Hij werd in de 73e minuut gewisseld. Bij Mainz viel oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius na ruim een uur in.

Italië: Juventus zet Sampdoria met 4-1 uit bekertoernooi

Juventus heeft zich zonder grote problemen bij de laatste acht in het Italiaanse bekertoernooi geschaard. De titelhouder uit Turijn won op eigen veld met 4-1 van Sampdoria. Voor de thuisclub, die zonder Matthijs de Ligt aantrad, troffen Juan Cuadrado, Daniele Rugani, Paulo Dybala en Alvaro Morata doel.

Lazio schakelde Udinese met 1-0 uit. In de verlenging kwam Ciro Immobile, topscorer in de Serie A met zeventien treffers, tot scoren. Eerder plaatsten Atalanta, Fiorentina en AC Milan zich al voor de kwartfinales.

België: Koploper Union in restant met tien man ruim langs Seraing

In België heeft koploper Union zich in het restant van het eerder gestaakte uitduel met het laag geklasseerde RFC Seraing niet laten verrassen. De bezoekers benutten in de uitgestelde tweede helft nog twee keer een strafschop, waarmee de eindstand op 0-4 kwam. Het duel tussen Seraing en Union werd afgelopen zaterdag na de eerste helft gestaakt vanwege dichte mist. De stand was op dat moment 0-2. Union speelde vanaf de 13e minuut met tien man door een rode kaart voor Jonas Bager.

Ondanks de numerieke minderheid wist Union na de hervatting van het duel nog verder weg te lopen. Teddy Teuma en Deniz Undav kwamen tot scoren van 11 meter. Basisspeler Bart Nieuwkoop (Union) speelde het duel uit in Seraing. Union heeft op de ranglijst zeven punten meer dan nummer 2 Club Brugge, de titelverdediger in België.

Bekijk hier de uitslag en stand in de Jupiler Pro League