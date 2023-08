Pijnlijk: FC Groningen in Keuken Kampioen Divisie onderuit bij Jong FC Utrecht

Mees Rijks scoorde in de 38e minuut in twee instantie tegen FC Groningen, dat na de degradatie van vorig seizoen direct wil terugkeren naar de Eredivisie en titelfavoriet is.

Groningen was de competitie vorige week begonnen met een thuiszege op Jong Ajax (4-1). De Amsterdamse beloftenploeg ging maandag opnieuw ten onder, dit keer tegen De Graafschap (1-2).

Roda JC is na twee speelronden met 6 punten koploper in de eerste divisie.