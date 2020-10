’Plan in Engeland om Premier League terug te brengen naar achttien clubs’

De krant Daily Telegraph onthulde zondag dat de Amerikaanse eigenaren van Liverpool en Manchester United het initiatief hebben genomen tot ’Project Big Picture’.

Ze denken dat veranderingen nodig zijn om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor het Engelse voetbal op te vangen. De EFL, de organisatie die over de drie competities onder de Premier League gaat, heeft het ingrijpende plan al omarmd.

Tv-inkomsten afstaan

Het is de bedoeling dat de hoogste divisie wordt teruggebracht van twintig naar achttien clubs. De ploegen uit de Premier League zouden in de toekomst een kwart van hun tv-inkomsten, nu jaarlijks in totaal zo’n 3 miljard euro, afstaan aan de clubs die in het Championship, League One en League Two spelen.

Het is de bedoeling dat de negen clubs die het langste in de Premier League spelen in ruil daarvoor meer macht krijgen dan nu.