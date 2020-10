’Vrees voor machtsgreep van Liverpool en Manchester United in Premier League’

De krant Daily Telegraph onthulde zondag een plan van de Amerikaanse eigenaren van Liverpool en Manchester United om de hoogste voetbaldivisie in Engeland terug te brengen van twintig naar achttien clubs en het bekertoernooi om de League Cup te schrappen.

Ze denken dat veranderingen nodig zijn om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor het Engelse voetbal op te vangen. De EFL, de organisatie die over de drie competities onder de Premier League gaat, heeft het ingrijpende plan al omarmd.

Tv-inkomsten afstaan

Het is de bedoeling dat de hoogste divisie wordt teruggebracht van twintig naar achttien clubs. De ploegen uit de Premier League zouden in de toekomst een kwart van hun tv-inkomsten, nu jaarlijks in totaal zo’n 3 miljard euro, afstaan aan de clubs die in het Championship, League One en League Two spelen.

De negen clubs die het langste in de Premier League spelen krijgen in ruil daarvoor meer macht dan nu. In de huidige structuur heeft iedere club in de hoogste afdeling evenveel macht en is een meerderheid van veertien clubs nodig om een beslissing te nemen.

Minister van Sport

De Britse minister van Sport Oliver Dowden is niet gecharmeerd van het plan. Hij noemt het een machtsgreep die schadelijk kan zijn voor de eendracht in het voetbal.

„Ik vrees dat dit een machtsgreep is en ik ben er sceptisch over. Als we deze achterkamerdeals blijven houden, zullen we moeten kijken naar de manier waarop het voetbal wordt bestuurd, want dit roept vragen op. Het lijkt me urgent dat de clubs, de Premier League en de EFL zo snel mogelijk bij elkaar komen”, aldus Dowden.